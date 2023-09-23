İlber Ortaylı’dan “CHP beni ilgilendirmiyor” çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Sizi sevmeye mecbur muyuz?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında girdiği her seçimde yenilgiye uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 14-28 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı mağlubiyetini yaşadı. İstifa çağrılarına kulak asmayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere doğru koltuğu sağlama alma çabalarına girdi. Hem parti içinden hem de seçmeninden tepki gören Kılıçdaroğlu’na bir eleştiri de, her açıklamasıyla gündem olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi. Atatürk’ün kurduğu CHP’den eser kalmadığını belirten Ortaylı, “CHP beni ilgilendirmiyor” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından yaşanan değişim tartışmaları artmaya devam ediyor. Üst üste aldığı yenilgilere rağmen koltuğu bir türlü bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içinden hem de ittifak kanalından darbe yiyor.
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından kongrelerde gerilim iyice tırmandı.
Ayrıca her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti içinde barışı sağlayamayarak tepkilerin odağı haline geldi.
İLBER ORTAYLI'DAN SERT ELEŞTİRİ
Son olarak ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP'de yaşanan koltuk savaşını yorumladı. Bir YouTube kanalında yayınlanan programa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP yönetimini sert sözlerle eleştiri yağmuruna tuttu.
"BİZ SİZİ SEMEYE MECBUR MUYUZ?"
Konuşmasında İstanbul'daki ulaşım sorununa da dikkat çeken İlber Ortaylı, "CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır. Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez. Ama bu hale gelmesi de beklenmez. Bir otobüs iyi işlemiyorsa müşteri bir kez ona mahkumdur.
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