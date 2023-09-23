İlber Ortaylı’dan “CHP beni ilgilendirmiyor” çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Sizi sevmeye mecbur muyuz?

"BİZ SİZİ SEMEYE MECBUR MUYUZ?"

Konuşmasında İstanbul'daki ulaşım sorununa da dikkat çeken İlber Ortaylı, "CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır. Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez. Ama bu hale gelmesi de beklenmez. Bir otobüs iyi işlemiyorsa müşteri bir kez ona mahkumdur.