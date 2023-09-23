CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Cemal Enginyurt Akşener ve İmamoğlu’na tepki gösterdi!

EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ: O ZAMAN SEN 5 YILDIR NE YAPTIN?

İmamoğlu'nu da hedefe koyan Enginyurt, "İYİ Parti'nin aday çıkarmasının CHP'ye seçim kaybettireceğine inananlar kendisine güvenmiyor demektir. İttifak olmazsa seçimi kaybetmek ne demek? O zaman sen 5 yıldır ne yaptın? Seçim milletin gönlüne girerek kazanılır." dedi.