CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Cemal Enginyurt Akşener ve İmamoğlu'na tepki gösterdi!
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyonda İYİ Parti ve CHP arasında başlayan kavga yerel seçim öncesi giderek büyüyor. Masanın bazı ortaklarından 'Artık ittifak yok' açıklamaları gelirken bazıları pazarlık için görüşmelerini sürdürüyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen masanın küçük ortaklarından Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözler söyledi.
CHP ve İYİ Parti arasında girişilen pazarlık kavgası hararetleniyor.
81 ilde aday çıkaracağız diyerek CHP'ye karşı giriştiği pazarlıkta elini güçlendirmek isteyen Meral Akşener, geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale'nin adını resmen açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞEN CEMAL ENGİNYURT'TAN OLAY SÖZLER
Karşılıklı hamleler sürerken bomba bir gelişme daha yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüşen küçük ortaklardan Demokrat Partili Cemal Enginyurt CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşarak hem Meral Akşener'e hem Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
"KAÇ KİLO OLDUKLARINI GÖRECEKLER"
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Akşener'in tek başına seçim kazanacağına inanıyorsa İstanbul ve Ankara'da da adaylarını ilan etmesi gektiğini belirterek Akşener'in bu hamle ile pazarlık yapmayı beklediğini ifade etti.
Akşener, "Madem İYİ Parti olarak belirleyici olduklarına inanıyorlar, 'kaç kilo olduklarını' görecekler." dedi.
"1 OY MERAL'E 1 OY KEMAL'E' DERKEN İZMİR KOKMUYOR MUYDU? "
Akşener'in "İzmir kokuyor" sözlerini de hedef alan Enginyurt, "İzmir'de 1 milyon kişi ile miting yapıp, '1 oy Meral'e 1 oy Kemal'e' derken İzmir kokmuyor muydu? Tunç Soyer'e söyleseydi ya gittiğinde" dedi.
EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ: O ZAMAN SEN 5 YILDIR NE YAPTIN?
İmamoğlu'nu da hedefe koyan Enginyurt, "İYİ Parti'nin aday çıkarmasının CHP'ye seçim kaybettireceğine inananlar kendisine güvenmiyor demektir. İttifak olmazsa seçimi kaybetmek ne demek? O zaman sen 5 yıldır ne yaptın? Seçim milletin gönlüne girerek kazanılır." dedi.
"İYİ PARTİ'YE TESLİM OLMASINA GEREK YOK"
Enginyurt şunları söyledi:
"Ekrem İmamoğlu'na tavsiyem, sürekli ekranlara çıkıp İYİ Parti'den ümitli olduğunu söyleyip Altılı Masa'yı oluşturan diğer partileri hesaba katmadan, onların isimlerine söylemeden açıklamalar yapmasın. İttifakı milletle yapsın. Millete yaptıklarını anlatsın zaten seçimi kazanacak. Endişe etmesin, İYİ Parti'ye teslim olmasına gerek yok ona CHP yeter."
CHP'NİN ORDU ADAYI MI OLACAK?
Öte yandan Enginyurt CHP'den Ordu Belediye Başkan Adayı olabileceğinin sinyalini verek, "Hem CHP teşkilatında hem de parti teşkilatımızda benim aday olmam için ciddi bir talep var. Önümüzdeki günlerde genel başkan Gültekin Uysal ile sayın Kılıçdaroğlu yerel siyaseti gündemlerine alarak bir araya gelecek." dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE POZ VERDİ
Cemal Enginyurt geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmiş ve sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşmıştı. Enginyurt, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkezde ziyaret ederek Memleketin durumunu konuştuk. CHP'den Milletvekili seçilmem sebebiyle gösterdiği ilgiye yüz yüze teşekkür ettim. Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir." dedi.
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