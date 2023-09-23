Ankara’da ulaşımda eziyet! CHP’li belediye otobüsleri trafikten men etti şoförler kontak kapattı

Mehmet Ağrılı: Bunların belediyecilik ile uzaktan yakından bir alakası yok. Yani ücretsiz ulaşım hizmetinin karşılığını ödememesinin sebebi nedir. Sanatçılara dünya kadar para ödüyorlar da garibanın ulaşımını ödemeye mi para yok.

Ahmet Nejat: Bugüne kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Vatandaşa hizmet etmek için göreve geldiler. Ama ne hizmet ettiler ne dertlerimizi çözdüler.