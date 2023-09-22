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Adalet Bakanlığında 'görevde yükselme ve ünvan değişikliği' sınav sonuçları açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Adalet Bakanlığında ’görevde yükselme ve ünvan değişikliği’ sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın merkez teşkilatı ve adliyeler için 21 ünvanda açılan 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' yazılı sınav sonucunun açıklandığını duyurdu.

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