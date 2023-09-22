Karabük’te korkutan orman yangını! Vali Yavuz duyurdu: 7 saat sonra kontrol altına alındı

Herhangi bir can kaybı veya yaralının bulunmadığını da ifade eden Vali Yavuz, ''Yerleşim yerellerine sirayet eden yangınımız yok. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alanımız zarar gördü. Örtü şeklinde başlayan yangın kısmen yer yer tepe yangınına dönüştü. Bundan sonraki aşamalarda artık soğutma çalışmalarına devam ederek tamamen söndürme noktasında arkadaşlarımız çalışmalara devam edecek'' diye konuştu.