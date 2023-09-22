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Adalet Bakanı Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Adalet Bakanı Tunç’tan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına ilişkin, "Tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin gerçeklerle bir ilgisi yoktur." dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına yanıt verdi.

Paylaşımında savcılık yazısına yer veren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, çok açık ki birileri sizi mütemadiyen yanıltıyor. Çarpıttığımızı ve yalan bilgiler üzerinden yanıt verdiğimizi belirtmişsiniz. Söz konusu tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin belgeden de anlaşıldığı üzere gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kimin neyi idrak edemediğini ve yalan bilgiler üzerinden çarpıtanın kim olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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