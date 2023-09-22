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Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu! Örgütün kasası yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu! Örgütün kasası yakalandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ'ın kasası olan teröristin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

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