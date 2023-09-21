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İYİ Parti'den CHP'nin kalesi Beşiktaş için sürpriz hamle! Yeni kriz yükleniyor! Meral Akşener'den adaylık için Mustafa Sandal'a teklif...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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İYİ Parti’den CHP’nin kalesi Beşiktaş için sürpriz hamle! Yeni kriz yükleniyor! Meral Akşener’den adaylık için Mustafa Sandal’a teklif...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 81 ilde de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklaması sonrası İYİ Parti'den yeni hamleler gelmeye devam ediyor. CHP'nin İstanbul'daki kalesi olarak bilinen Beşiktaş için harekete geçen Meral Akşener, Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olarak şarkıcı Mustafa Sandal'ı düşünüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok "Meral Akşener ile Mustafa Sandal adaylık için görüştü. Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım." sözleriyle Sandal'a yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimler öncesi ailesine vasiyet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu, alınan mağlubiyet sonrası sözleriyle yerden yere vurdu.

"CHP'YE SEÇİM KAZANDIRMAK İÇİN KURULMADIK"

Akşener Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken, yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Akşener ayrıca İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söylerken, partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak adına kurulmadığını ifade etti.

"KORKAKLAR"

Akşener yaptığı açıklamalarda bu iki ismi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması nedeniyle 'korkaklar' diyerek suçlarken, seçimlerde destek vermeyeceklerini belirtti.

"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Diğer yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ

İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN CHP'NİN KALESİ İÇİN HAMLE

Diğer yandan Akşener'in özellikle CHP'nin İstanbul'daki kalesi olan ilçelerde de güçlü adaylarla Bay Kemal'in karşısına çıkacağı konuşulurken İYİ Parti'den flaş bir açıklama geldi.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 73,06 oy orarıyla Beşiktaş Belediyesi'ni kazanan CHP'nin karşısına güçlü bir isim çıkarmaya hazırlanan Akşener'in sanatçı Mustafa Sandal'ı düşündüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINA MUSTAFA SANDAL

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Meral Akşener ile Mustafa Sandal adaylık için görüştü. Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş için geri vites

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