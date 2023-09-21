İYİ Parti’den CHP’nin kalesi Beşiktaş için sürpriz hamle! Yeni kriz yükleniyor! Meral Akşener’den adaylık için Mustafa Sandal’a teklif...

"CHP'YE SEÇİM KAZANDIRMAK İÇİN KURULMADIK"

Akşener Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken, yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Akşener ayrıca İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söylerken, partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak adına kurulmadığını ifade etti.

"KORKAKLAR"

Akşener yaptığı açıklamalarda bu iki ismi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması nedeniyle 'korkaklar' diyerek suçlarken, seçimlerde destek vermeyeceklerini belirtti.