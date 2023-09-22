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Bakan Yumaklı duyurdu: Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol imzalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Bakan Yumaklı duyurdu: Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını söyleyerek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz" dedi.

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