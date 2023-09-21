Azerbaycan’a destek mesajı

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu belirtilirken Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği operasyona ilişkin "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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