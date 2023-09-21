21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'tan Rum lidere sert tepki: Hayal ürünü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'tan Rum lidere sert tepki: Hayal ürünü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
ABONE OL
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’tan Rum lidere sert tepki: Hayal ürünü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorunun 1974'te başladığı yönündeki iddialarının "hayal ürünü" olduğunu kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA