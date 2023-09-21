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MSB: Türkiye'den Libya'ya yeni yardım malzemeleri gönderildi

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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MSB: Türkiye’den Libya’ya yeni yardım malzemeleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinden etkilenen Libya'ya TCG Sancaktar gemisi ile yeni yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi sonrası dost ve kardeş ülke Libya'ya yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. İzmir'den ikinci seyrine başlayan TCG Sancaktar gemisi, yeni yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırarak bölgeye yönelik ikinci nakil görevini tamamladı" denildi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

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