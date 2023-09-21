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MSB'den kritik Azerbaycan açıklaması: Yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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MSB’den kritik Azerbaycan açıklaması: Yanındayız

Milli Savuma Bakanlığı'nca (MSB) Azerbaycan’ın Karabağ’da gerçekleştirdiği operasyona ilişkin, "Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) fiili desteği söz konusu değil. Azerbaycan'ın kendi operasyonudur. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız" açıklaması yapıldı.

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