Son dakika: Emine Erdoğan lider eşleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, davetin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik.

Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden'a teşekkür ediyorum."