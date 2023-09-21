İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş konusunda geri vites: İki isimle de çok ciddi bağımız var destek konusunda henüz karar vermedik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade etmişti. Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti'den farklı açıklamalar gelmeye devam ederken CHP yandaşı Halk TV'ye konuşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yapılan açıklamada " İki isimle de bir bağımız ve çok ciddi bir geçmişimiz var. Henüz destekleme konusunda karar vermedik" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçladı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Akşener ayrıca yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken, İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını ifade etti.
"KORKAKLAR"
Akşener yaptığı açıklamalarda bu iki ismi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması nedeniyle 'korkaklar' diyerek suçlarken, seçimlerde destek vermeyeceklerini belirtti.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Diğer yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma kararı hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ittifakın gerekli olduğunu ifade etti.
İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ
İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
"YORUMUM YOK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur." ifadelerini kullandı.
"GÜÇ BİRLİĞİ OLMADAN KAZANAMAYIZ"
İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yaptığı açıklamada güç birliği yapmadan hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade ederken "Yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan bir İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o açıklamalar:
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE BAĞIMIZ VAR"
Partimiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip destekleme konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Ayrıca partimizin Yavaş ve İmamoğlu ile bir bağı ve çok ciddi bir geçmişimiz var.
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