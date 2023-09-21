21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından Yemen'de 'barış süreci' açıklaması: Destek vermeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından Yemen'de 'barış süreci' açıklaması: Destek vermeye davet ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Yemen’de ’barış süreci’ açıklaması: Destek vermeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmeler hakkında "Türkiye, kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA