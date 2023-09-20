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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Cimbom'un beraberliği sonrası son durum...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Cimbom’un beraberliği sonrası son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, geriden geldiği maçta rakibi Kopenhag ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı.Temsilcimizin aldığı beraberlik sonrası UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

Süper Lig devlerinden Galatasaray heyecanla geçen ön eleme mücadelelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar kura çekimi sonrasında A Grubu'nda yer aldı.

Cimbom'un grubunda yer alan takımlar ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag.

Aslan ilk kritik maçını ise Kopenhag ile oynadı.

İşte Galatasaray Kopenhag maçı sonrası UEFA ülke puanında oluşan son durum;

1- İNGİLTERE: 89.553

2- İSPANYA: 76.364

3- İTALYA: 71.998

4- ALMANYA: 70.052

5- HOLLANDA: 55.500

6- FRANSA: 52.664

7- PORTEKİZ: 48.649

8- BELÇİKA: 38.400

9- TÜRKİYE: 33.100

10- İSKOÇYA: 31.650

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