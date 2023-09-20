İstanbul’da mafya yeğenine suikast! Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'ne silahlı saldırı! 1 polis emeklisi hayatını kaybetti
2020 yılında öldürülen Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'ne İstanbul Beylikdüzü’nde suikast düzenlendi. Kurbanovi'n bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda bir polis emeklisi olay yerinde hayatını kaybederken Lotu Quli'nin yeğeni Magamet Kurbanovi, Mehmet Acermen ve İsrafil Orujov ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Beylikdüzü'nde Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenleyerek emekli polis memuru Yılmaz Demir'i öldürüp, 3 kişiyi ise yaralayan şüphelilerin kullandığı araç bulundu.
LOTU QULİ LAKAPLI NADİR SALİFOV'UN YEĞENİNE SUİKAST
Olay, dün gece saat 22:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
2020 yılında Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'nin de içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.
DEFALARCA KURŞUN YAĞDIRDILAR
19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırıda araçtaki emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti. Lotu Quli'nin yeğeni Magamet Kurbanovi, Mehmet Acermen ve İsrafil Orujov ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
ARAÇ BULUNDU
Olayın ardından konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı düzenleyenlerin Özbekistan uyruklu bir çetenin üyeleri tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olaydan saatler sonra saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş olarak bulundu.
SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramalarda 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi.
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