20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da mafya yeğenine suikast! Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'ne silahlı saldırı! 1 polis emeklisi hayatını kaybetti

İstanbul’da mafya yeğenine suikast! Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'ne silahlı saldırı! 1 polis emeklisi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
ABONE OL
İstanbul’da mafya yeğenine suikast! Nadir Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi’ne silahlı saldırı! 1 polis emeklisi hayatını kaybetti

2020 yılında öldürülen Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'ne İstanbul Beylikdüzü’nde suikast düzenlendi. Kurbanovi'n bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda bir polis emeklisi olay yerinde hayatını kaybederken Lotu Quli'nin yeğeni Magamet Kurbanovi, Mehmet Acermen ve İsrafil Orujov ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Beylikdüzü'nde Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenleyerek emekli polis memuru Yılmaz Demir'i öldürüp, 3 kişiyi ise yaralayan şüphelilerin kullandığı araç bulundu.

Nadir Salifov

LOTU QULİ LAKAPLI NADİR SALİFOV'UN YEĞENİNE SUİKAST

Olay, dün gece saat 22:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
2020 yılında Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'nin de içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.

DEFALARCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırıda araçtaki emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti. Lotu Quli'nin yeğeni Magamet Kurbanovi, Mehmet Acermen ve İsrafil Orujov ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

ARAÇ BULUNDU

Olayın ardından konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı düzenleyenlerin Özbekistan uyruklu bir çetenin üyeleri tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olaydan saatler sonra saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş olarak bulundu.

SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramalarda 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi.

Şüphelilerin bırakıp kaçtığı otomobil incelenmek üzere çekici ile emniyete ait otoparka çekilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

A Haber ekibi Suriye’de çatışma bölgesinde
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA