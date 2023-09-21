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Başkan Erdoğan Türkevi'nde Miçotakis, Cyril Ramaphosa ve Enver İbrahim'i ağırladı

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Giriş: 21.09.2023 01:43
Güncelleme:21.09.2023 01:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'taki son gününde de diplomatik temaslarını sürdürdü. New York'taki Türkevi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Kabulde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi muhafaza etme kararlılığı yinelendi. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın iş birliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." mesajını sosyal medyadan paylaştı. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Savunma sanayii alanında iş birliğine yönelik atılacak adımları da görüşen iki lider, Malezya’nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve "stratejik ortaklık” vurgusu yapıldı. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğini detayları haberimizde…
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