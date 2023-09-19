Son dakika | MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Sözde Münbiç sorumlusu sarı torbada

ŞERVİN DERİK KOD ADLI UMAN DERVİŞ HAYATI

Sara/Şervin Derik/Şervin Serdar kod adlı isimleri kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katılmış olup PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler almıştı. 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlenmiş ve PKK'nın şehir eylemlerini organize eden Şehit Salih Metropol Birimi'nde sorumlu düzeyde faaliyet yürütmeye başlamıştı. 2014 yılında ise Gare'de Suriye'den Irak'a aktarılan örgüt mensuplarının aktarımı ve askeri eğitimleri akabinde Suriye'ye dönüşlerini organize etmişti.





Şehirde gizlenme eğitimleri alan Şervin Derik 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçmıştı. 2015-2016 yıllarında terör örgütü YPG adına Avrupa'ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren Şervin Derik 2019-2021 yıllarında Irak'ta örgüt mensuplarının eğitimlerini organize etmişti. 2021 yılında ise Suriye'ye geçerek YPG istihbaratının dış ilişkiler sorumlusu olmuş ve akabinde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başlamıştı.



Örgütte bulunduğu süre zarfında çeşitli görevler üstlenmesine karşın metropol eylemlerini organize eden birimdeki görevinden hiç ayrılmamış ve örgütte görev yürüttüğü yerlerde beraberindeki örgüt mensuplarından özel seçtiği teröristleri Türkiye'ye eylem gerçekleştirmek üzere bizzat eğitmeye devam etmişti.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.