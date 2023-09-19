CHP’nin skandallarla dolu belediyesi: Ceyhan! Desteklediği adaya oy versin diye önce 39 kişiyi işe aldı sonra çıkardı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in 6/9/2023 tarihinde gerçekleşen ilçe kongremizde açıktan desteklediği ilçe başkan adayı Erdil Dedeoğlu'na destek olmayan ekte sunulan listede adı geçen belediyede çalışan işçi ve emekçi delegelerimize ve yine belediyede çalışan ekte sunulan listede adı geçen delegelerin yakınları olan işçe ve emekçilere kongre öncesinde belediyede çalıştıkları birimler kanalıyla mobbing yapmaya başlamış ve bu kişilerin de Belediye Başkanı Hülya Erdem'in açıktan desteklediği ilçe başkan adayı Erdil Dedeoğlu'na kongrede oy vermemesi nedeniyle kongre sonrasında da bu işçi ve emekçiler ile birlikte kongrenin yapıldığı salonda görevli olup Erdil Dedeoğlu'nu desteklemeyen delegelere su ve çay gibi ikramlarda bulunan işçi ve emekçilerin ve kongrede Erdil Dedeoğlu'na oy kullanmasını şart koşarak belediyede işe aldığı delege ve delege yakınları işçi ve emekçilerin iş akitlerine 4857 s.k 25/II-h gereği 49. SGK işten çıkarma kodu ile haksız ve hukuksuz olarak son verilmesi ve iş akdi fesihlerinin gerçekleştiği günden bugüne kadar Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye Başkanı Hülya ERDEM arasında iş akdi fesihlerinden vazgeçilmesi amacıyla yapılan görüşme ve taleplerin Belediye Başkanı Hülya ERDEM tarafından kesin reddedilmiş olması sebebiyle; Ceyhan Belediye Başkanı Hülya ERDEM'in eylemlerinin Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliği 15/a, b, d, ihlalini oluşturduğu sebebi ile; Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliği 17/4 ile Cumhuriyet Halk Partisi Parti Tüzüğü Madde 68 1-a,b,d,f,h maddeleri uyarınca TEDBİRLİ olarak KESİN ÇIKARMA CEZASI istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmesine İlçe Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2023 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.

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