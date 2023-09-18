Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü! Arama kurtarma çalışmalarında acı haber geldi

Öte yandan helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.