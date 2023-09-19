Eski İYİ Partili Aytun Çıray'dan muhalefete bombardıman: Milleti Allah korumuş
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde hezimete uğrayan 8'li koalisyonda ipler tamamen koptu.CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere aylar kala başlayan ittifak kavgası sürerken, İYİ Parti eski Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhalefeti bombardımana tuttu. "Bunlar devlet sırrı filan koruyamazlarmış." diyen Çıray, "Milleti Allah korumuş." dedi.
14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde paramparça olan 8'li koalisyonda CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim dikkat çekiyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener, "İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." dedi.
AKŞENER'DEN İTİRAF ÜSTÜNE İTİRAF
Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Abdullah Gül'ü önerdiğini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da 'aday olamayız' dediğini itiraf eden Akşener, "Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir" diye konuştu.
"MİLLETİ ALLAH KORUMUŞ"
Akşener'in bu açıklamalarının sosyal medyada gündem olması sonrası, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden eski Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
X hesabından açıkça muhalefete yüklenen Çıray, "Milleti Allah korumuş. Bunlar devlet sırrı filan koruyamazlarmış." dedi. Verdiği desteği helal etmediğini belirten Çıray, "Rejim korkusu ile verdiğim desteği de helâl etmiyorum. AK Parti'ye rakip yaratacağım derken, adeta yandaş yaratmışım. Ama; camdan evden oturuyorsunuz! Ve gerçeği bilenleri bilerek onları konuşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Çıray, geçtiğimiz günlerde de, Akşener'in masayı dağıttığı 3-6 Mart sürecine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü CHP'ye ait" çıkışında bulunmuştu.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Çıray'ı hedef alarak "2 Mart gecesi Altılı Masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey'in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz" demişti. Çıray da Akşener'in A takımından kendisine yöneltilen eleştirilere, "Bu sözde tehdit bana vız gelir tırıs gider. Yanlışı ve doğrusu ile sözlerimin arkasındayım" diyerek rest çekmişti.
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