Eski İYİ Partili Aytun Çıray’dan muhalefete bombardıman: Milleti Allah korumuş

AKŞENER'DEN İTİRAF ÜSTÜNE İTİRAF

Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Abdullah Gül'ü önerdiğini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da 'aday olamayız' dediğini itiraf eden Akşener, "Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir" diye konuştu.