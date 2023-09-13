13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da ekipleri harekete geçiren olay! Çöp konteynerinde bulundu

Erzurum'da ekipleri harekete geçiren olay! Çöp konteynerinde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
ABONE OL
Erzurum’da ekipleri harekete geçiren olay! Çöp konteynerinde bulundu

Son dakika haberleri... Erzurum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA