Suç örgütü yöneticisi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş Alanya’da yakalandı...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü öldüren firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs Alanya'da yakalandı.

İşte açıklamanın detayları:

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü İşyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz (8) yıldır aranması bulunan,

"Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Alanya ilçesinde yakalanmıştır.

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