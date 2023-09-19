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Suç örgütü yöneticisi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı...

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Suç örgütü yöneticisi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş Alanya’da yakalandı...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü öldüren firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs Alanya'da yakalandı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü öldüren firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs Alanya'da yakalandı.

İşte açıklamanın detayları:

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü İşyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz (8) yıldır aranması bulunan,

"Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Alanya ilçesinde yakalanmıştır.

MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRAN ŞEHİR EŞKİYALARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. ÇÖKERTECEĞİZ!

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNE GİRECEĞİZ, ONLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!

ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

NE OLMUŞTU?

İsmet Aktürk, 16 Haziran 2015'te, görev yaptığı cezaevine giderken İzmit İlçesi Yeşilova kavşağında aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış, şoförü tarafından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı yürüten ekipler, 17 Haziran'da, saldırıda kullanıldığı belirlenen sahte plakalı otomobili olay yerine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlada terk edilmiş halde bulmuştu.

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