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Son dakika | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Son dakika | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli burada yaptığı açıklamada MHP'nin büyük kurultay tarihini 17 Mart olarak belirlediklerini açıkladı.

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