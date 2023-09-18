İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Güç birliği olmadan hiçbir seçim kazanılamaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını ve her ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıklamasının ardından olayın yankıları sürüyor. Akşener'in açıklamaları sonrası İYİ Parti'de çok sayıda isim CHP karşıtı açıklamalar yapsa da gelen bazı açıklamalar parti içindeki çelişkiyi ortaya koyuyor. İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yaptığı açıklamada güç birliği yapmadan hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade ederken "Yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ancak milletvekili seçimlerinde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti'de 8'li koalisyonla köprüler atıldı.
TÜM İLLERDE AYRI ADAY
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu nefsini yenik düşmekle suçlarken, tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını söyleyen Akşener İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaybetmelerini göze alacaklarını ifade etti.
CHP'YE HDP GÖNDERMESİ
Akşener ayrıca CHP-HDP birlikteliğine değinerek "Kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
"YOLLARI AÇIK OLSUN"
Akşener'in bu açıklamaları CHP cephesinde tepki toplarken CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuya ilişkin "Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." ifadelerini kullandı.
"KİMSE BİZE YOL HARİTASI ÇİZMEYE KALKMASIN"
İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı açıklamada "Yeterlilik sahibi etkin adaylarımızla aziz milletimizin terazisine çıkıp tartılmak arzusundayız. Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın" diyerek CHP'ye göndermede bulundu.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN GERİ VİTES: GÜÇ BİRLİĞİ OLMADAN KAZANAMAYIZ
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den geldi.
Erdem yaptığı açıklamada güç birliği yapmadan hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade ederken "Yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
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