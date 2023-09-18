İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Güç birliği olmadan hiçbir seçim kazanılamaz

TÜM İLLERDE AYRI ADAY

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu nefsini yenik düşmekle suçlarken, tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.

"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını söyleyen Akşener İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaybetmelerini göze alacaklarını ifade etti.