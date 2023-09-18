CHP il kongreleri boks ringine döndü! Tekmeler ve masalar havada uçuyor! CHP yandaşı medyası kızgın: Sizin neyinize oy vereceğiz?

CHP'de yaşanan kaos her geçen gün daha fazla artarken Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek parti içindeki son durumu yorumlarken eleştirilerde bulundu.

İşte Zeyrek'in açıklamalarında öne çıkanlar:

BÜYÜK İLETİŞİM SORUNU VAR

CHP 100. yaşını nasıl kutladı? Böyle bir kutlama olur mu? AK Parti 22 yaşında ama görkemli törenler düzenledi. CHP'de kutlamalarda bile davetlileri ayırdılar. CHP'nin ciddi bir iletişim sorunu var ve sorunu çözecekler de bu sorunun kaynaklarından biri.

BLOK LİSTE KARARLARI BEN Mİ ALIYORUM?

Bir asırlık partisin sen. Biz kutlamaları konuşmak yerine İzmir'deki ve Konya'daki kavgaları konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu "Kurultay'la ben ilgilenmiyorum" diyor ama gidip ilçe başkanlarıyla buluşuyor. Blok liste kararlarını da siz aldınız. Düşmanı denize mi döküyorsunuz bu kongrelerde? Neyi bölüşemiyorsunuz?

GEMİYİ KIYIYA YANAŞTIRAMADI

Bu görüntüler CHP'ye asla yakışmıyor. CHP kendi içinden birinin çıkmasına göz yummuyor. Bu parti bu kadar dibe vurmamalı. Mevcut ekip Kemal Bey'in dediği gibini yapamayıp gemiyi kıyıya yanaştıramadı.

CHP'DE HERKES KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler kendi geleceklerini düşünüyor. Hepsi küçük hesaplar peşinde. Kongresinde birbirine yumruk atan memleketi mi düşünüyor? Kılıçdaroğlu süreci yönetemedi. Partide bütün ayak izleri birbirine karıştı.