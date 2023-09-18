CHP il kongreleri boks ringine döndü! Tekmeler ve masalar havada uçuyor! CHP yandaşı medyası kızgın: Sizin neyinize oy vereceğiz?
CHP'de seçimde alınan mağlubiyetin ardından sinirler gerilirken farklı illerde düzenlenen kurultaylarda da tekmeler havada uçuşuyor. İzmir ve Konya'da düzenlenen il kongrelerinde taraflar birbirine masa fırlatırken Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İl Başkanı Bekir Yaman “Büyük bir coşkuyla demokrasi şölenimiz olan İl Kongremizi bugün gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası CHP medyası olanları ağır bir dille eleştirirken Sözcü TV sunucusu “Büyük bir coşkuyla demokrasi şölenimiz olan İl Kongremizi bugün gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Portakal ayrıca “Bizler bu hali gördükten sonra sizin neyinize oy vereceğiz arkadaş ya. Siz daha kendinizi düzeltememişsiniz ülkeyi nasıl düzelteceksiniz" dedi. İşte dertaylar...
28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan CHP'de seçim süreci sonrası şimdi de kurultay gerginliği yaşanıyor.
ÖZGÜR'DEN 'ÖZEL' ELEŞTİRİ
Geçtiğimiz günlerde değişim hareketine öncülük eden Özgür Özel adaylığını açıklarken sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özel, Bay Kemal'e karşı adaylığını açıklarken Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı. "Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" ifadelerini kullanan Özel Grup Başkanlığı görevinde de istifa etmeyeceğini duyurdu.
İL KONGRELERİ BOX RİNGİNE DÖNDÜ
CHP'deki bu kriz il kongrelerine de yansırken partinin İzmir ve Konya kongrelerinde de büyük kavga çıktı.
Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görüldü.
YAKASINA YAPIŞTI
CHP'nin Konya il kongresinde her zaman alışkın olduğumuz görüntüler ekranlara yansımıştı. 3 adayın yarıştığı ancak blok liste yapılan kongrede, Tuzlukçu ilçe belediye başkanı Nurettin Akbuğa, il başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüyüp, yakasına yapıştı.
Bunu yanı sıra kongre öncesi birçok partili birbirinin üzerine yürürken, çevik kuvvet olaylara müdahale etmek zorunda kaldı. Partililer ilk olarak CHP'nin Konya'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği ve aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in Divan Başkanı seçilmesi üzerine yine tartıştı. İlçe teşkilatları ise salonu terk etti. Günün sonunda mevcut başkan Bekir Yaman oyların 324'ünü alıp, yeniden başkan seçildi.
KAVGAYA DEMOKRASİ ŞÖLENİ DEDİLER
Kongrede bu kadar olay olmuşken, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ve il başkanı Bekir Yaman, kongreyi demokrasi şöleni olarak tanımlamaları dikkat çekti. Bektaş ve Yaman paylaşımında, "Büyük bir coşkuyla demokrasi şölenimiz olan İl Kongremizi bugün gerçekleştirdik" ifadelerini kullandılar.
'TATLI SU DEMOKRATLARI'
Bu paylaşımların altına yapılan bir yorum ise dikkat çekti. Partinin 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olan Ozan Ayhan, "Blok liste ile demokrasi şöleni mi yaptınız, çarşaf liste isteyenlere parmak sallayan fedailerinizle de bu demokrasi şölenini taçlandırdınız. Tatlı su demokratları sizi" dedi.
CHP'de yaşanan kaos her geçen gün daha fazla artarken Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek parti içindeki son durumu yorumlarken eleştirilerde bulundu.
İşte Zeyrek'in açıklamalarında öne çıkanlar:
BÜYÜK İLETİŞİM SORUNU VAR
CHP 100. yaşını nasıl kutladı? Böyle bir kutlama olur mu? AK Parti 22 yaşında ama görkemli törenler düzenledi. CHP'de kutlamalarda bile davetlileri ayırdılar. CHP'nin ciddi bir iletişim sorunu var ve sorunu çözecekler de bu sorunun kaynaklarından biri.
BLOK LİSTE KARARLARI BEN Mİ ALIYORUM?
Bir asırlık partisin sen. Biz kutlamaları konuşmak yerine İzmir'deki ve Konya'daki kavgaları konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu "Kurultay'la ben ilgilenmiyorum" diyor ama gidip ilçe başkanlarıyla buluşuyor. Blok liste kararlarını da siz aldınız. Düşmanı denize mi döküyorsunuz bu kongrelerde? Neyi bölüşemiyorsunuz?
GEMİYİ KIYIYA YANAŞTIRAMADI
Bu görüntüler CHP'ye asla yakışmıyor. CHP kendi içinden birinin çıkmasına göz yummuyor. Bu parti bu kadar dibe vurmamalı. Mevcut ekip Kemal Bey'in dediği gibini yapamayıp gemiyi kıyıya yanaştıramadı.
CHP'DE HERKES KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE
Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler kendi geleceklerini düşünüyor. Hepsi küçük hesaplar peşinde. Kongresinde birbirine yumruk atan memleketi mi düşünüyor? Kılıçdaroğlu süreci yönetemedi. Partide bütün ayak izleri birbirine karıştı.
"SEÇİM AYARLARINI BOZDU"
Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Youtube'dan yaptığı yayında CHP kurultaylarındaki kaosu eleştiren yandaş gazetecilerden. Portakal, "CHP kurultaylarında sürekli kavga var. Böyle miydi? Yoksa seçim sonrası ayarları mı bozuldu?" dedi.
"BU GİDİŞLE YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI SAĞLAYAMAZLAR"
Portakal şu ifadeleri kullandı:
Muhalefet kendine güvenmiyor. Ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefet o kadar sorunlu ki. O sorunları aşıp da nasıl 5 ay sonraki yerel seçimde başarı sağlayacak buna bir türlü ihtimal veremiyorum.
"SİZİN NEYİNİZE OY VERELİM"
CHP ve Konya İl kongrelerinde yaşanan kavgaları yayınlayan Portakal, "İşte Türkiye'yi yönetmeye talip olan CHP'nin hali. Özgür Özel de buradaydı. Bir konuşma yaptı. Hatta Kılıçdaroğlu diye bağıranlara 'Sizi kim bağırtıyor biliyorum' diyor. Büyük ihtimalle Tuncay Özkan'ı kastediyor. İşte CHP'deki hal bu. CHP seçimler öncesinde böyle miydi yoksa seçimler ayarlarını mı bozdu bilmiyorum ama işte ülkeyi yönetecek ana muhalefet partisinin hali. Bizler bu hali gördükten sonra sizin neyinize oy vereceğiz arkadaş ya. Siz daha kendinizi düzeltememişsiniz ülkeyi nasıl düzelteceksiniz" ifadelerini kullandı.
UĞUR DÜNDAR DA ÇİLEDEN ÇIKTI
Öte yandan Uğur Dündar da Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen isimlerden biri. Şu zamana dek iktidara muhalefet ettiğini söyleyen Dündar, ağır bedeller ödediğini öne sürdü.
"ARTIK TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAYA SON"
Dündar, bedel ödese de mevcut muhalefetle hiçbir yere varılmayacağını belirtti. "Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik." sözleriyle dikkat çeken Dündar, paylaşımının sonunda Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi.
KILIÇDAROĞLU BEDEL ÖDEYECEK: O GİDECEK, UMUT DOLU GELECEK GENÇLERLE GELECEK
Dündar ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini söyledi.
Dündar paylaşımında, "İktidara hep muhalefet ettik. İşimizden olduk, ağır bedeller ödedik. Linçler, hapis cezaları yedik. Ama bu muhalefetle bir arpa boyu yol gidemedik! Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik! Sn.Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek. O gidecek, umut dolu gelecek, gençlerle gelecek..." ifadelerini kullandı.
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