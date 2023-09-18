New York'ta dijital ekranlı kamyonetlerle "Türkiye Yüzyılı" gözler önünde!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğini yürüttüğü ABD’nin New York şehrinde “Türkiye Yüzyılı”nı tanıtan dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla yoğun bir haftaya girmeye hazırlanan New York'ta Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor.
Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde "Türkiye Yüzyılı", "Barışın Yüzyılı", "Teknolojinin Yüzyılı" şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
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