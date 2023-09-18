New York'ta dijital ekranlı kamyonetlerle "Türkiye Yüzyılı" gözler önünde!

Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde "Türkiye Yüzyılı", "Barışın Yüzyılı", "Teknolojinin Yüzyılı" şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

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