Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
"Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 haftada bir Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'nun bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. İşte toplantının detayları...
"Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk günü itibariyle Kabine Toplantısı'na yönelik detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor. Son toplantı 5 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Toplantı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ancak bir sonraki toplantının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi sebebiyle 25 Eylül günü yapılması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Kabine Toplantısı'nda Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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- Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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