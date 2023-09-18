"Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk günü itibariyle Kabine Toplantısı'na yönelik detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...