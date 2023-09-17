Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklama | İstanbul’a kentsel dönüşüm projesi: 4 ayaklı plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AHaber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile bugün Amerika'dayız. Burada ilk gündem maddesi BM'de iklim. Cumhurbaşkanımızın ayrıca ekonomik bir takım ilişkiler için ikili görüşmeleri devlet başkanları ile bazı gruplar ile toplantıları Türkiye adına yapacağı bazı faaliyetleri var. Çok yoğun bir 3-4 gün geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Özhaseki şunları söyledi:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI: KAÇINILMAZ HALE GELDİ!

Haliyle; İklim son dönemelerde BM'nin en özel gündem maddesi haline geldi. Şundan dolayı; Özellikle sanayi devrimi ile birlikte insanlar şehirlere doğru akın ettiler. Sonra sanayileşme başlayınca çok üretim başladı, çok tüketim başladı çok tükettikçe de çok kirletmeye başladık çok kirlettiğimiz dünyada da dengeler bozulunca karşımıza bir takım felaketlerin gelmesi kaçınılmaz hale geldi.

Özellikle son 100-150 yılda dünyanın ısısı 1.1 derece arttı. Akdeniz Havzası ile ilgili bilim adamları 1.4 derece arttı diyor. Yani ülkemizin olduğu konum biraz daha tehdit arz eden bir konu. Eğer 2 dereceye çıkarsa o zaman küresel ısınmanın çok hızlı vücut bulduğu bir yerde zannedersem gıda krizleri de başlayacak, gıda krizleri göçleri tetikleyecek dünya için bir güvenlik meselesi olmaya da hızla devam edecek bu konu.

"DÜNYA YAŞANMAZ BİR HALE GELİR"

İşte bu yükselişi durdurmak için bir çaba var. Eğer 3 dereceye kadar dünyanın ısısı artarsa dünya yaşanmaz bir yere geliyor. Belki insanların aklına şöyle gelebilir '1 dereceden ne olabilir ki?' İnsan vücud ısısı belli... 2 derece, 3 derece vücudunun ısısının arttığını düşünsün. Kendini nasıl hissediyorsa dünyanın da böyle hissettiğini de bilerek söylüyorum...

SIFIR ATIK HAREKETİ...

Çocuklarımız için düşünmeliyiz. Yani onların başına bir felaket bırakmayalım. Biz geçmişten elbette miras aldık ama geleceğe biz iyi bir dünya bırakabiliriz. Ne yapmalıyız? Bir taraftan Türkiye olarak bizim başlattığımız yaklaşık 6-7 yıldır süren sıfır atık hareketi var. Bu hareketi önce bakanlığımızda başlattık, daha sonra Emine hanım bunu üstlendi. Sadece Türkiye'de yaygınlaştırmayı bırakın dünya çapında bir marka haline getirdi. Bu bizim için önemli birşey. G-20'de bile zirvede liderler buna vurgu yaptılar.

Burada bizim inancımız itibarıyla şöyle bir durum var, bu dünya denge üzerine yaratılmış. Bu denge yüzyıllardır sürüyor. Biz insanoğlu olarak bu dengeyi bozduğumuzda karşımıza felaketler gelmeye başlıyor. İşte o dengeyi bozmadan sürdürülebilir bir vaziyette tutmak doğanın kendine has yapısını deforme etmemek insanoğluna düşen birinci görevdir.

Bizler yeşil alanları çoğaltmaya çalışıyoruz. Millet Bahçeleri olarak 100 milyon metrekare bir yeşil alan oluşturmaya çalışıyoruz. 81 milyonu yakaladık. Sıfır atık projesi neticesinde sadece ağaçlardan kazanımımız 432 milyon ağaç. Eğer bunu uygulamasaydık 432 milyon ağaç daha kesmiş olacaktık.