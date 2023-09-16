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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2023
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Suriye’nin kuzeyinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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