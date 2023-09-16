İzmir’den acı haber! Genç yazar Tarık Yılmaz motosiklet kazasında hayatını kaybetti!
İzmir'de yazar Tarık Yılmaz ile arkadaşı Oğuzhan Alin, alkol aldıktan sonra motosiklete bindi. Ancak sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Korkunç kazada Tarık Yılmaz can verdi. Oğuzhan Alin'in durumunun ağır olduğu belirtildi. İki arkadaşın son anları, herkesi derinden etkiledi…
İzmir'in Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda saat 02.00 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile seyir halinde olan Tarık Yılmaz ile Oğuzhan Alin, Bayraklı yönünden Konak istikametine giderken sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan ve henüz kimin kullandığı tespit edilemeyen motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan genç yazar Tarık Yılmaz ile spor antrenörü olduğu öğrenilen Oğuzhan Alin yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletten savrulduktan sonra demir bariyerlere çarpan Tarık Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Alin ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Alin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
2 KİTABI VAR AMA KONUŞAMIYOR
Oğuzhan Alin'in kaza öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntülerde Bornova ilçesindeki bir barda, Oğuzhan Alin sosyal medyada paylaşmak için bir görüntü kayda aldığı sırada, Tarık Yılmaz'ın kendisini çekmesini istiyor. Alin, kamerayı Tarık Yılmaz'a çevirerek, "Puslu bakışları ile Tarık Yılmaz, kendisi yazar iki kitabı var, ama konuşamıyor, olsun" dediği görüldü.
Öte yandan, 'İnsan Bu Dünyaya Ait Mi' ile 'Düşünür Ya İnsan Sonuçta' isimli kitapların yazarı olduğu öğrenilen Tarık Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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