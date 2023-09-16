PKK/YPG kampları çocuklarla dolu! İnsan haklarından dem vuran ABD’den sonsuz destek! Bir ayda 18 çocuk kaçırıldı...

TEMMUZ AYINDA 18 ÇOCUK KAÇIRILDI

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası"na göre PKK/YPG'li teröristler, temmuz ayında Haseke ilinden 6, Kamışlı ilçesinden 7, Halep ilinden 5 olmak üzere yaşları 14 ile 17 arasında olan 18 çocuğu daha kaçırarak sözde eğitim kamplarına götürdü.

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı ilçesinde 2 yıl önce teröristler tarafından kızı kaçırılan Sabah Anter, 3 Ağustos'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulunda bir eğitim vardı. Eğitime katılalı 4 gün olmuştu, sonra irtibatı kaybettim. Bölgedeki güvenlik güçlerine ve BM ofislerine giderek bu durumu protesto ettim. Sesimi duyurmadığım kimse kalmadı ancak kızımı bir türlü bulamadım. Kızımın yaşı küçüktü. Henüz 16 yaşındayken örgüt tarafından kaçırıldı. Kızım, kardeşleriyle evde ders çalışırdı. Okula gidip gelirdi. Öğretmen olmak istiyordu." ifadelerini kullanmıştı.