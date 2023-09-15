Terör yuvası İBB! Yavuz Saltık için istenen ceza belli oldu! DİAYDER yapılanmasının hesabı soruluyor

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Saltık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaptığı süre içinde yapılan yardımlarda ihtiyacı olan kişilerin kimliğine ve mezhebine bakmadıklarını ifade etti.

Yoksul kimselere yardım etmek dışında bir şey yapmadığını savunan Saltık, "Ben sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım, atmayacağım da. Bu davada ben yargılanmıyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Şayet yardım ettiğim kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız. Rahmetli Kadir Topbaş olmak üzere." diye konuştu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının karar verilmek üzere incelenmesine hükmederek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.