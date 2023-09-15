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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan flaş açıklama: 265 zehir taciri yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan flaş açıklama: 265 zehir taciri yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa Ve Bilecik’ te düzenlenen operasyonlarda 245’i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir taciri yakalandı.

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