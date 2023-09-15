CHP’li İmamoğlu İstanbulluya zulüm oldu! Ulaşım rezaleti bitmek bilmiyor! Sabah lastiği patladı akşam dumanlar çıktı

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına sebep oldu.

Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Son örneği ise İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.