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CHP'li İmamoğlu İstanbulluya zulüm oldu! Ulaşım rezaleti bitmek bilmiyor! Sabah lastiği patladı akşam dumanlar çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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CHP’li İmamoğlu İstanbulluya zulüm oldu! Ulaşım rezaleti bitmek bilmiyor! Sabah lastiği patladı akşam dumanlar çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetten bi haber duruşu, vatandaşı bıktırdı. İstanbul'da ulaşım skandallarının ardı arkası kesilmezken, sabah saatlerinde bir İETT otobüsünün patlayan lastiğinin üstüne, akşam saatlerinde ise arızalanan İETT'den dumanların çıktığı görüldü.

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına sebep oldu.

Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Son örneği ise İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

İETT otobüslerinde yaşanan arıza ile lastik patlaması vatandaşları mağdur oldu. Vatandaşların mağduriyeti ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SABAH LASTİĞİ PATLADI AKŞAM DUMAN ALDI

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsünün lastiği patladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda vatandaşların otobüsten inerek yolcuklarına devam edemedikleri görüldü. Akşam saatlerinde ise arızalanan İETT otobüsünden dumanların çıktığı görüldü. Otobüsten inmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyeti ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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