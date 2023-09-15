15 Eylül 2023, Cuma
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Devlet Denetleme Kurulu'na 2 yeni atama

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Devlet Denetleme Kurulu’na 2 yeni atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliklerine 2 yeni atama gerçekleşti.

15 Eylül 2023 Cuma günkü Resmi Gazete, Başkan Erdoğan imzası ile yürürlüğe girdi.

Buna göre kritik öneme sahip Devlet Denetleme Kurulu'na 2 yeni atama yapıldı.

Devlet Denetleme Kurulu üyelilerine, 3 sayılı 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10'uncu maddesi gereğince Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.

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