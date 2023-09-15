Buna göre kritik öneme sahip Devlet Denetleme Kurulu'na 2 yeni atama yapıldı.

Devlet Denetleme Kurulu üyelilerine, 3 sayılı 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10'uncu maddesi gereğince Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.