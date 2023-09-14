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EGM'den emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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EGM’den emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu olmadığını bildirdi.

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