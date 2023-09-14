Zehir fabrikası mühürlendi! CHP’li belediye orman katliamına ruhsat vermişti











Mahkeme, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne dair dava konusu olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Olumlu Kararının hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vardı ve iptal etti. Mahkeme, çok sayıda ağaç kesileceğine, kesilecek ağaçların orman ekosistemine olası etkilerinin göz ardı edildiğine vurgu yaptı.