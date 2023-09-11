CHP’li Muğla Menteşe Belediyesi’nin orman katliamına mahkeme "dur" dedi! Hukuka aykırı

ÇERVEYE ZARAR VERECEK



Mahkemenin kararında, çimento fabrikası dolayı oluşacak tozun, tarımsal alanlara ve bitkilere etkileriyle alınacak önlemler ile ilgili detaylı bir çalışmanın olmadığı belirtilerek, yakınındaki çok sayıda zeytinlik alan ile tarım arazilerine, çiçeklenme ve meyve oluşumuna zarar vereceği vurgulandı. Ayrıca hammadde ocakları ve çimento fabrikasının uzun süreli işletme ömrü dikkate alındığında söz konusu zararların katlanarak artacağı kaydedildi.