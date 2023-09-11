11 Eylül 2023, Pazartesi
CHP’li Muğla Menteşe Belediyesi’nin orman katliamına mahkeme "dur" dedi! Hukuka aykırı
CHP'li Muğla Menteşe Belediyesi'nin verdiği ruhsatla kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan çimento fabrikasıyla ilgili süren davada mahkeme kararını verdi. Köylülerin geçim kaynağı zeytinliklere yakın ve ormanlık alanda olması nedeniyle dava konusu tesisin, ÇED raporunu mahkeme hukuka aykırı buldu ve iptal etti.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 22:23
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