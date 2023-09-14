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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İzmir'deki temasları kapsamında Kınık Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, ilçede yapımı tamamlanan öğretmenevi ile halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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