CHP'de skandalların sonu gelmiyor! Okan Konuralp - Eren Erdem çekişmesi partiyi karıştırdı

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde hezimetle ayrılan CHP içinde başlayan kaos giderek büyüyor. "Genel merkezciler" ile "değişimciler" arasında ikiye bölünen CHP'de mahalle, ilçe ve il delegelerinde başlayan tartışmalar genel merkeze de sıçradı. CHP'de bu sefer danışmanlar için koltuk savaşı patlak verdi. CHP'li vekil Okan Konuralp'in gazeteciye tehdit ve Eren Erdem'e ağır küfürler ettiği ortaya çıktı.

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