Başkan Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptı çalışmalar başladı! 1982 yerine 2023 anayasası!

CUMHURBAŞKANI İHTİYACI ORTAYA KOYDU



Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların yeni anayasa konusundaki ihtiyacı açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Çiçek, "Anayasa, dünyada bu kadar tartışıldığı halde, bu kadar süre yürürlükte kalan tek metin. Farklı zamanlarda yapılan değişiklikler Anayasa'yı daha da karışık hale getirdi. Zamanın ruhu diye bir kavram var. Kanunların da anayasaların da ruhu var. Yürürlükteki anayasanın ruhu zamanın ruhuna uymuyor. Neresinden baksanız elinizde kalıyor" dedi.