BM Genel Sekreteri Guterres’ten Karadeniz Tahıl Koridoru kararı: Erdoğan ile görüşeceğim

LAVROV'A MEKTUP! "TAHIL GİRİŞİMİ'NİN YENİLENMESİ İÇİN SOMUT ÖNERİLER SUNDUM"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydederek, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut öneriler sundum." demişti.

"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz." ifadelerini kullanan Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söylemişti.