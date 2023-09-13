BM Genel Sekreteri Guterres’ten Karadeniz Tahıl Koridoru kararı: Erdoğan ile görüşeceğim
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlı olduğunu söyleyerek bu çerçevede görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Guterres gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşeceğini aktardı. Ayrıca Guterres, görüşmelerde Tahıl Girişiminin gündem konusu olacağını belirtti.
Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili ümitliyim ya da ümitsizim diyemeyeceğim. Tek diyebileceğim şey Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlı olduğum." dedi. BM Genel Sekreteri, Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmeden Rus gıda ve gübreleri ile Ukrayna tahılının ihracatının tekrar sağlanması için her türlü çabayı göstereceğini aktardı.
Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin ise Guterres, arabulucu bir rol oynama fırsatını memnuniyetle karşılayacağını belirterek, "Ancak sanırım bu noktadan hala çok uzağız." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, Ukrayna'da "herhangi bir barışı" değil, BM Şartı ve uluslararası hukukla uyumlu, adil bir barışı desteklediklerini vurguladı.
LAVROV'A MEKTUP! "TAHIL GİRİŞİMİ'NİN YENİLENMESİ İÇİN SOMUT ÖNERİLER SUNDUM"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydederek, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut öneriler sundum." demişti.
"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz." ifadelerini kullanan Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söylemişti.
KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.
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