CHP’li Mehmet Sevigen’den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia: Kaseti var görevi bırakamıyor

"KASETİ VAR İSTESE DE BIRAKAMAZ"

Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen ise Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik süre zarfında gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bu görüşmelere ilişkin kasetler olduğunu da iddia eden Sevigen, "Kılıçdaroğlu 'bırakmak istesem de bırakamam' diyor. Kendisini orada tutan güçler var. Kayıp 8 saatte kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler var." dedi.