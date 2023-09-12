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Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu'na "darbe" tepkisi

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu’na darbe tepkisi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 12 Eylül açıklamalara sert yanıt veren Çelik, “O günden beri kanun içerisinde, hukuk içerisinde alınan tedbirlere Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek, aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanıp sürekli olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller ya da farkındalar ama maalesef bu çirkin yolu takip etmeye devam ediyorlar.” dedi.

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