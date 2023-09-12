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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor

Son dakika haberi...MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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