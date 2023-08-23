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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum'da içme suyunda 'salgın riski' uyarısı

CHP yönetiminde olan Muğla Bodrum'da altyapı sorunları patlak verdi. Geyik ve Mumcular barajlarındaki yüzde 37 olan su seviyesi yüzde 25'e gerilerken ilçedeki ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar 'salgın riski'ni gündeme getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, söz konusu patlaklara dikkat çekerek, salgın hastalık riskine karşı uyardı.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 11:11
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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum’da içme suyunda ’salgın riski’ uyarısı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'da ana su isale hatlarında yaşanan patlaklara ilişkin, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum’da içme suyunda ’salgın riski’ uyarısı

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Geyik ve Mumcular barajlarında Kurban Bayramı tatilinde yüzde 37 olan su seviyesi, yüzde 25'e geriledi. İlçede ayrıca ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar nedeniyle bazı mahallerde su kesintileri yaşandı.

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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum’da içme suyunda ’salgın riski’ uyarısı

Patlaklar nedeniyle yüzlerce metreküp suyun boşa aktığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, patlakların neden olduğu su kaybının yanı sıra içme suyu hatlarında salgın riski oluşabileceğini söyledi.

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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum’da içme suyunda ’salgın riski’ uyarısı

"HASTALIK YAPICI PATOJENİK BAKTERİLERİN İÇME SUYUNA BULAŞMA RİSKİ VAR"

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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum’da içme suyunda ’salgın riski’ uyarısı

Doç. Dr. Özçelik, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Hat boyunca yetkililerce çeşitli zaman aralıklarında kontroller yapılıyor ama vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor.