11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycanlı General Kerim Veliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycanlı General Kerim Veliyev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycanlı General Kerim Veliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Kerim Veliyev'i kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA